Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Genişler köyü yakınlarındaki Dikiliştaş mevkisinden tarla ekiminden dönen Kamil Sandık'ın (22) kullandığı plakası henüz belirlenemeyen traktör, devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Sandık'ın, hayatını kaybettiği belirlendi.