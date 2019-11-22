Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

22.11.2019 23:10 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:10
Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

'nın ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Genişler köyü yakınlarındaki Dikiliştaş mevkisinden tarla ekiminden dönen Kamil Sandık'ın (22) kullandığı plakası henüz belirlenemeyen traktör, devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan Sandık'ın, hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA
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