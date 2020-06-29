Kütahya'da devrilen traktördeki 2 kişi öldü
Kütahya'nın Simav ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
29.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:16
Kütahya'nın Simav ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
İbrahim Kıratlı (61) idaresindeki 43 KE 762 plakalı traktör, Pulluca ve Karapınar köyleri arasındaki Gürçeşme mevkisinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Kıratlı ile traktörde bulunan Seyati Dönmez'in (60) öldüğü belirlendi.
Cenazeler, Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA