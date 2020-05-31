Kütahya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı Kütahya'da bir otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kütahya'da bir otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Hakan Özpınar yönetimindeki 06 BJA 734 plakalı otomobil, Kumarı Mahallesi yakınında şarampole devrildi.

Araçta sıkışan sürücü Özpınar ile Göktem Alp, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

112 Acil Servis görevlileri tarafından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA