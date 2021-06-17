Kütahya'da devrilen forkliftin altında kalan kişi öldü
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, devrilen forkliftin altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, devrilen forkliftin altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Cereller Mahallesi'ndeki bir ilkokulun tadilat çalışmaları için getirilen inşaat malzemelerinin indirildiği sırada, tırın üstündeki forklift Necdet Emre'nin (64) üzerine devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emre'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi.
Forkiftin altından çıkarılan Emre'nin cansız bedeni, Çavdarhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin