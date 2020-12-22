Kütahya'da dernekte kumar oynayan 19 kişiye 60 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kütahya'da dernekte kumar oynayan 19 kişiye 60 bin lira ceza

22.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:59
Kütahya'da dernekte kumar oynayan 19 kişiye 60 bin lira ceza

KÜTAHYA'da polis ekiplerince baskın yapılan bir dernekte kumar oynarken yakalanan 19 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 60 bin lira ceza uygulandı.

KÜTAHYA'da polis ekiplerince baskın yapılan bir dernekte kumar oynarken yakalanan 19 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 60 bin lira ceza uygulandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Servi Mahallesi'ndeki bir dernekte gece yarısı kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle derneğe baskın yapan polis ekipleri 19 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Masalarda ise 1500 lira ve 100 dolar ele geçirildi. Kimlik tespiti yapılan 19 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplamda 60 bin lira idari para cezası kesildi. Dernekte yapılan aramada ruhsatsız bir adet av tüfeği bulunurken, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Ayrıca dernek yetkilisi hakkında 'kumar oynamaya yer ve imkan sağlama' suçundan adli soruşturma başlatıldı.


Kütahya'da dernekte kumar oynayan 19 kişiye 60 bin lira ceza
Kütahya'da dernekte kumar oynayan 19 kişiye 60 bin lira ceza
Kütahya'da dernekte kumar oynayan 19 kişiye 60 bin lira ceza
Kütahya'da dernekte kumar oynayan 19 kişiye 60 bin lira ceza
Kütahya'da dernekte kumar oynayan 19 kişiye 60 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Arto İrem Derici Şevket Çoruh İbrahim Büyükak
Spor Samatta Gökhan Töre Fatih Terim Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Türk İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kütahya'da dernekte kumar oynayan 19 kişiye 60 bin lira ceza | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 10:58:57. #1.15#
title