Kütahya'da deprem mi oldu ? Kütahya'da deprem oldu mu? Son dakika! 31 Ağustos Salı Kütahya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 31 Ağustos Salı günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Kütahya'da deprem mi oldu? Kütahya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

AFAD ve Kandilli verilerine göre 31 Ağustos Salı günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Son dakika: Kütahya'da deprem mi oldu? 31 Ağustos Salı Kütahya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Kütahya'da deprem nerede oldu? Merkez üssü neresidir? İşte detaylar...

KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde açıklarında saat 14.04'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD verilerine göre deprem merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi açıkları olarak belirlendi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'ne göre 31 Ağustos Salı bugün saat 14.04'te Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem oldu.