Kütahya'da definecilere yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı
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Kütahya'da definecilere yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

19.11.2020 17:33 | Son Güncelleme: 19.11.2020 17:36
Kütahya'da definecilere yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kaçak define arayanlara yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kaçak define arayanlara yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gökler Beldesi Jandarma Komutanlığı ekipleri, arkeolojik sit alanında bazı kişilerin cihazla define araması yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Definecilere yönelik operasyon düzenleyen ekipler, aralarında emekli uzman çavuş ile öğretim görevlisinin bulunduğu 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait 2 araçta yapılan aramada ise 1 dizüstü bilgisayar, 1 yer altı sinyal cihazı, 3 define arama çubuğu, 1 kamera, 3 telsiz, 2 telsiz şarj aleti ile tarihi haritaların ve bilgilerin bulunduğu ansiklopedi bulundu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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