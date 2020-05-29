Kütahya'da cuma namazı pazar yerinde kılındı Kütahya'da cuma namazı pazar yerinde kılındıKÜTAHYA'da normalleşme süreciyle birlikte toplu halde Cuma namazı, kent merkezinin yanı sıra Tavşanlı ve Emet ilçelerinde cami bahçelerinin yanı sıra çayırlar ile pazar yerlerinde kılındı.

Kütahya'da cuma namazı pazar yerinde kılındı

KÜTAHYA'da normalleşme süreciyle birlikte toplu halde Cuma namazı, kent merkezinin yanı sıra Tavşanlı ve Emet ilçelerinde cami bahçelerinin yanı sıra çayırlar ile pazar yerlerinde kılındı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 16 Mart'tan beri kapalı olan camiler, yaklaşık 2,5 ay sonra cuma namazıyla birlikte toplu ibadetlere açıldı. Kütahya'da cuma namazı için cami bahçelerini yanı sıra pazar yerleri ve futbol sahaları belirlendi. Kütahya Belediyesi Ali Paşa Mahallesi'nde ki açık pazar yerinde cemaatin saf tutması için sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde beyaz boya ile işaretler koyuldu. Polis ekipleri tarafından pazar yerinin etrafı bariyerlerle kapatılarak maske ve seccadelerini yanlarında getirenlerin ateşleri ölçülüp dezenfektan verildi. Toplu halde kılınan Cuma namazının ardından cemaat sosyal mesafe kuralına uygun olarak Pazar yerinden ayrıldı.

TAVŞANLI'DA NAMAZ BİTTİ, YAĞMUR BAŞLADI

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de cuma namazı Cumhuriyet Meydanı'nın yanı sıra 42 cami bahçesinde kılındı. Namaz öncesinde Ulucami yanında bulunan boş alanda şükür kurbanı kesildi. Müftü Hüseyin Aksoy dua ederken, kurban kesiminde Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler de yer aldı. Cumhuriyet Meydanı'nda yaklaşık bin kişinin katıldığı cuma namazı kılındı. Namazın ardından ise yağmur bastırdı.

EMET'TE NANAZ ÇAYIRDA KILINDI

Kütahya'nın Emet ilçesinde ise cuma namazı cami bahçelerinin yanı sıra termal tesisler futbol sahası ile ilçe terminalinde kılındı. Sosyal mesafe kuraları içerisinde namaz kulanlar arasına 1.5 metrelik boşluklar bırakıldı. Emet termal tesisler futbol sahasındaki Cuma namazına katılım yoğun olurken, namazı Emet Müftüsü İsmail Çınar kıldırdı. İstanbul'un fethi konularının işlendiği hutbe sonrası, kılınan Cuma namazının ardından cemaat sosyal mesafe kuralları içerisinde dağıtıldı.

Kaynak: DHA