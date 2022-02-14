Kütahya'da Covid-19 vaka sayısı artıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da Covid-19 vaka sayısı artıyor

İhlas Haber Ajansı, Hüseyin Efe - Yerel
 - Güncelleme:

- Kütahya'da Covid-19 vaka sayısı artıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 29 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarını açıkladığı listeye göre, Kütahya'da vaka sayılarında artış yaşandığı belirtildi.

KÜTAHYA (İHA) - - Kütahya'da Covid-19 vaka sayısı artıyor

KÜTAHYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 29 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarını açıkladığı listeye göre, Kütahya'da vaka sayılarında artış yaşandığı belirtildi.

Buna göre, Kütahya'da 22-28 Ocak haftasında vaka sayısı her yüz bin kişide 601,37 iken, bir hafta sonrasının verileri, yüz binde 327,03 oranında arttı.

Kütahya'da haftalık toplam vaka sayısı 5 bin 500'ü aştığı kaydedildi.

Kütahya'da vaka sayısında artış olurken vatandaşlar ise, maske ve mesafe uyulması gerektiğini söyleyerek, aşının önemine dikkat çektiler.

Kütahya'da Covid-19 vaka sayısı artıyor

Kütahya'da Covid-19 vaka sayısı artıyor

Kütahya'da Covid-19 vaka sayısı artıyor

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Yerel

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Kütahya, Ocak, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title