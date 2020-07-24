Kütahya'da Covid-19 denetimleri
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Kütahya'da Covid-19 denetimleri

İçişleri Bakanlığınca gönderilen "Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge kapsamında Kütahya Valisi Ali Çelik'in koordinasyonunda Kütahya il genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Kütahya'da Covid-19 denetimleri
24.07.2020 12:24 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:28

İçişleri Bakanlığınca gönderilen "Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge kapsamında Kütahya Valisi Ali Çelik'in koordinasyonunda Kütahya il genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar ile alınması gereken önlemlere uyulup uyulmadığı denetimlerle kontrol edildi.

Polis, jandarma, zabıta, sağlık, tarım, müftülük ve ilgili meslek odalarının katılımıyla şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, berber, kuaför, düğün-nikah salonları, camiler, restoran, kafe, kıraathane, pazar yerleri, sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark GİBİ yerlerde "maske, mesafe ve hijyen" tedbirlerinin yanı sıra her bir iş yeri için alınan Covid-19 tedbirleri denetlendi.

Genelge kapsamında Kütahya'da; 155 kuaför, AVM'de faaliyet gösteren 44 işletme, 58 ticari taksi, 16 taksi durağı, 7 pazar yeri, 65 toplu ulaşım aracı, 265 kahve/kıraathane, 21 hamam, sauna gibi, 184 lokanta, restoran, kafe, 24 spor merkezi/tesisi, 16 park, piknik yeri, 33 konaklama tesisi, 26 çay bahçesi, 10 dernek lokali, 25 nikah ve düğün salonu, 16 internet kafe, oyun salonu, 1 sinema ile 318 camide "maske, mesafe ve hijyen" denetimleri yapıldı.

Yapılan denetimlerde vatandaşlara Covid-19 hastalığı ve tedbirleri hakkında bilgiler verilerek maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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