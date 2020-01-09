Kütahya'da "Çocuklar Üşümesin Projesi"

09.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:00

Kütahya Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi tarafından hazırlanıp hayata geçirilen "Çocuklar Üşümesin Projesi" kapsamında kentteki yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına mont ve bot yardımında bulunulduğu bildirildi.

İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şube Başkanı Hüseyin Hazırlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış şartlarında çocukların üşümemesi için projeyi hayata geçirdiklerimi ifade etti.

Proje kapsamında 316 çocuğa kışlık mont ve bot yardımında bulunulduğunu aktaran Hazırlar, şunları söyledi:



"Kışın en soğuk günlerini yaşadığımız şu günlerde yardıma muhtaç mülteci kardeşlerimizi ve çocukları unutmamamız gerekiyor. Türkiye Diyanet Vakfımız, din görevlilerimiz ve hayırseverlerin katkıları ile Çocuklar Üşümesin Projesini hayata geçirmiş bulunuyoruz. İhtiyaç sahibi çocuklarımıza sahip çıkmak, ağır kış şartlarının zorluğundan bir nebze de olsa onları uzaklaştırmak istiyoruz. Bu bağlamda onlara bot ve mont hediye ederek yüzlerini güldürmek için çalışıyoruz."

Kaynak: AA