Kütahya'da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

31.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:09

Kütahya'da polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada bin 74 adet kaçak cinsel içerikli hap, kapsül, çikolata, jel ve içecek ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi Ahmet Derin Caddesi üzerinde bir araçta yapılan aramada; 12 teneke kutu cinsel içerikli içecek, 24 plastik şişe cinsel içerikli içecek, 48 adet cinsel içerikli çikolata, 384 adet cinsel içerikli kapsül, 581 adet cinsel güç artırıcı oral jel, 20 adet Cialis marka hap, 5 adet cinsel içerikli hap, ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli şahıs V. G. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA