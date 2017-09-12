Kütahya'da Çıkan Orman Yangını Bilecik'e Ulaştı

Pazar günü öğlen saatlerinde Kütahya Domaniç kırsalında başlayan orman yangını rüzgarında etkisi ile Bilecik'in Bozüyük Kömürsu yaylasına kadar ilerledi.

2 GÜNDÜR SÖNDÜRÜLEMEDİ

Bozüyük Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra, çevre illerde gelen takviye ekiplerinin çalışmaları Pazar gününden bu yana devam ederken, yaylalardaki meralar boşaltılarak, tahliye edildi.

SÖNDÜRME HELİKOPTERLERİ VE UÇAKLARI YETERSİZ KALDI

İtfaiye ekipleri,Orman İşletme Şefliği ekipleri ve köylüler tarafından yangın söndürme çalışmaları devam ederken, bölgeye 9 yangın söndürme helikopteri ve 3 uçak sevk edildi.

SICAK HAVA DEZAVANTAJ

Yangının ilerlemesi durumunda Camiliyayla Köyü, Kömürsu yaylası ve Sofular yaylasında müdahale için hazır bekletilen ekiplere sürekli su takviyesi yapılırken,iş makinaları ve dozerler orman içerisinde hat oluşturma çalışmalarına devam ederken, gün boyu etkili olan rüzgar ve sıcak hava itfaiye ekiplerinin işini oldukça zorlaştırdı.

Bozüyük halkının yangını durdurmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı anlar kameralara yansıdı.