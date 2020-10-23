Kütahya'da cezaevinin yatakhane bölümünde yangın
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Kütahya'da cezaevinin yatakhane bölümünde yangın

23.10.2020 11:05 | Son Güncelleme: 23.10.2020 11:09
Kütahya'da cezaevinin yatakhane bölümünde yangın

Kütahya'da cezaevinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kütahya'da cezaevinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu D Blok 5 numarada adli mahkumların kaldığı toplam 26 kişinin bulunduğu yatakhane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kütahya Belediye itfaiyesi ve cezaevi ekiplerince yangına müdahale edildi.

Yangında herhangi can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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