Kütahya'da cezaevinin yatakhane bölümünde çıkan yangın söndürüldü

Kütahya'da cezaevinin yatakhane bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Kütahya'da cezaevinin yatakhane bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu D Blok 5 numarada adli mahkumların kaldığı, toplam 26 kişinin bulunduğu yatakhane bölümünde yangın çıktı.

Kütahya Belediye itfaiyesi ve cezaevi ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında herhangi can kaybı ve yaralanma olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin