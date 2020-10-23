Kütahya'da cezaevinin yatakhane bölümünde çıkan yangın söndürüldü
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Kütahya'da cezaevinin yatakhane bölümünde çıkan yangın söndürüldü

23.10.2020 12:05 | Son Güncelleme: 23.10.2020 12:08
Kütahya'da cezaevinin yatakhane bölümünde çıkan yangın söndürüldü

Kütahya'da cezaevinin yatakhane bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Kütahya'da cezaevinin yatakhane bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu D Blok 5 numarada adli mahkumların kaldığı, toplam 26 kişinin bulunduğu yatakhane bölümünde yangın çıktı.

Kütahya Belediye itfaiyesi ve cezaevi ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında herhangi can kaybı ve yaralanma olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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