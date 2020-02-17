Kütahya'da cezaevi firarisi yakalandı
Kütahya'da yaklaşık iki yıl önce cezaevinden firar ettiği bildirilen hükümlü, polisin operasyonuyla yakalandı.
Kütahya'da yaklaşık iki yıl önce cezaevinden firar ettiği bildirilen hükümlü, polisin operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, 2018 yılında Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden F.Y'nin (23), Ali Paşa Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Hakkında 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile hakkında yakalama kararı da bulunan hükümlü, kısa süren kovalamacanın ardından gözaltına alındı.
F.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.