Kütahya'da cezaevi firarisi yakalandı
Kütahya'da, 9 yıl hapse mahkum edilen cezaevi firarisi, eğlence mekanında yakalandı.
Kütahya'da, 9 yıl hapse mahkum edilen cezaevi firarisi, eğlence mekanında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir'deki cezaevinden firar eden A.E'nin (44), Vefa Mahallesi'ndeki içkili bir eğlence mekanında bulunduğunu belirledi.
Söz konusu eğlence mekanına operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü gözaltına aldı.
Emniyette işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.