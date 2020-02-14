Kütahya'da cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı
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Kütahya'da cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı

Kütahya'da bir cezaevi firarisi, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

14.02.2020 21:12 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:12
Kütahya'da cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı

'da bir cezaevi firarisi, ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.


Hükümlü bulunduğu Kütahya Ceza İnfaz Kurumundan 2018 yılında firar eden F.Y. (23), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince 'nde kovalamaca sonucu yakalandı.


Hakkında çıkartılmış yakalama emri ile 8 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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