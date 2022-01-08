Kütahya'da çeşitli dönemlere ait 25 binden fazla parça tarihi eser ele geçirildi - Haberler
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Kütahya'da çeşitli dönemlere ait 25 binden fazla parça tarihi eser ele geçirildi

Kütahya'da çeşitli dönemlere ait 25 binden fazla parça tarihi eser ele geçirildi
AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 25 bin 126 parça tarihi eser ele geçirildi, Aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 25 bin 126 parça tarihi eser ele geçirildi, Aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli C.K. oğlu C.K. ve gelini G.K'nın kaçak kazılarda çıkarılan tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak için topladıkları bilgisine ulaştı.

Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından şüphelilerin tarihi eserleri sakladıkları belirlenen kendilerine ait çiftlik evine ve ilçe merkezindeki adreslerine operasyon düzenledi.

Polisin baskın yaptığını gören zanlıların, poşetler dolusu tarihi eseri evdeki klozetin içine attığı belirlendi.

Polis ekipleri ailenin çiftlik evine ve ilçe merkezindeki adreslerine düzenledikleri operasyonda 23 bin 298 sikke, 256 yüzük, bin 378 obje, 126 ok ucu, 26 haç, 35 mühür, 6 madalyon, 1 hançer, tarihi eser kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 30 bin lira nakit para, 1 dedektör, 2 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki sürüyor.

Kütahya Müze Müdürlüğü yetkililerince yapılacak incelemelerin ardından tarihi eserlerin ait oldukları dönemlerin belirleneceği bildirildi.

Öte yandan, bunun Kütahya'da bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktardaki tarihi eser olduğu öğrenildi.

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AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri

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