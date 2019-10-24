Kütahya'da çatıdan düşen kişi öldü
Kütahya'da tamir için çıktığı iş yerinin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.
Kütahya'da tamir için çıktığı iş yerinin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.
Fuat Paşa Mahallesi'nde oto sanayi sitesindeki iş yerinin tamiri için çatıya çıkan Niyazi Karazeybek (53), zeminin kırılması nedeniyle yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Karazeybek, kaldırıldığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.