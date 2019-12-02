Kütahya'da çatı yangınını itfaiye söndürdü
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Kütahya'da çatı yangınını itfaiye söndürdü

Kütahya'da çatı yangınını itfaiye söndürdüKÜTAHYA'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın diğer binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

02.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:36
Kütahya'da çatı yangınını itfaiye söndürdü

'da çatı yangınını söndürdü

KÜTAHYA'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın diğer binalara sıçramadan ekiplerince söndürüldü.

İstiklal Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve ekibi sevk edildi. Bu sırada yangın tüm çatıyı sardı. Kütahya Belediyesi ekipleri yangına içeriden ve merdivenle çatıdan müdahale ederek kısa sürede diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangında dumandan etkilenen bir kişiye 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilirken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Kütahya'da çatı yangınını itfaiye söndürdü
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