KÜTAHYA'DA ÇATI YANGINI
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KÜTAHYA'DA ÇATI YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

KÜTAHYA'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, Yenidoğan Mahallesi Meşelik sokakta bulunan üç katlı binanın çatısında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çatıdan yükselen dumanları fark eden binada oturanlar, hızla binayı tahliye etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Yapılan kontrolde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı anlaşılırken, büyük çapta hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

KÜTAHYA'DA ÇATI YANGINI
KÜTAHYA'DA ÇATI YANGINI
KÜTAHYA'DA ÇATI YANGINI
KÜTAHYA'DA ÇATI YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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