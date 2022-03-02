Kütahya'da çantasında uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı - Haberler

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Kütahya'da çantasında uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'da çantasında uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı

Kütahya'da polis uygulama noktasında durdurulan otobüste seyahat eden ve çantasında 204,47 gram uyuşturucu bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da polis uygulama noktasında durdurulan otobüste seyahat eden ve çantasında 204,47 gram uyuşturucu bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde D.D. (37) isimli şahsın il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Şahsın içinde bulunduğu otobüs il girişindeki polis uygulama noktasında durduruldu. Şahsın yapılan kontrollerinde çantasının içerisinde bulunan el kremi kutusu ve şampuan kutusu içerisine gizlenmiş vaziyette 14 parça halinde toplam 204,47 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.D mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da çantasında uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kütahya, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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