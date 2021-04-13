Kütahya'da çantasında kokain ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
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Kütahya'da çantasında kokain ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'da çantasında kokain ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Kütahya'da el çantasında 407 gram kokain ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kütahya'da el çantasında 407 gram kokain ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen bir aracı takibe aldı.

Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurulan araçtaki Z.E'nin el çantasında yapılan aramada, 407 gram kokain ele geçirildi.

Uyuşturucu kuryesi olduğu tahmin edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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