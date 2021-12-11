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Kütahya'da cami gençlik buluşmaları başladı

Kütahya'da cami gençlik buluşmaları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kütahya Müftülüğü tarafından her hafta Cuma akşamı farklı bir camide gerçekleştirilmesi planlanan Cami Gençlik Buluşmalarının ilki Mekke Camiinde yapıldı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Müftülüğü tarafından her hafta Cuma akşamı farklı bir camide gerçekleştirilmesi planlanan Cami Gençlik Buluşmalarının ilki Mekke Camiinde yapıldı.

Yatsı Namazını müteakip düzenlenen programda, din görevlileri tarafından Kuran'ı Kerim ve ilahiler okundu. Müftü Vekili Mustafa Karaman'ın katılımı ile gerçekleşen program sohbet ve dua ile sona erdi.

Bir sonraki "Cami Gençlik Buluşması" programının 16 Aralık 2021 Perşembe günü akşamı Dörtyol Camiinde yapılacağı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da cami gençlik buluşmaları başladı

Kütahya'da cami gençlik buluşmaları başladı

Kütahya'da cami gençlik buluşmaları başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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