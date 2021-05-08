Kütahya'da çalıntı araçlarla koyun çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
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Kütahya'da çalıntı araçlarla koyun çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Kütahya'da çalıntı araçlarla koyun çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Kamil Çertik - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Simav ilçesinde, çaldıkları iki otomobil ile küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, çaldıkları iki otomobil ile küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki otomobilin çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin S.A. ve A.Y. olduğunu belirledi.

Eynal Kaplıcaları bölgesindeki boş arazide olduğu belirlenen çalıntı iki otomobilin birinin bagajında, çalındıkları belirlenen 2 koyun bulundu.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Çertik

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