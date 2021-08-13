Kütahya'da çalınan 26 motosiklet Kırıkkale'de ele geçirildi
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Kütahya'da çalınan 26 motosiklet Kırıkkale'de ele geçirildi

Kütahya'da çalınan 26 motosiklet Kırıkkale'de ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kütahya'da çalınan 26 motosiklet, Kırıkkale'de bir iş yerinde bulundu.

Kütahya'da çalınan 26 motosiklet, Kırıkkale'de bir iş yerinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kütahya'da otoparktan birden fazla motosiklet hırsızlığıyla ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kütahya ve Kırıkkale emniyet müdürlüklerince çalışma başlatıldı.

Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 26 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Çalıntı motosikletleri satın aldığı iddiasıyla gözaltına alınan iş yeri sahibi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

El konulan motosikletler, Kırıkkale'deki yediemin otoparkına teslim edildi.

Kütahya'da çalınan 26 motosiklet Kırıkkale'de ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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