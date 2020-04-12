Kütahya'da caddeler ve pazar yerlerine sıkı denetim
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Kütahya'da caddeler ve pazar yerlerine sıkı denetim

KÜTAHYA Valiliği, koronavirüs önlemleri kapsamında halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokakları demir bariyerlerle kapatarak 'sosyal mesafe' önlemleri aldı.

12.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:16
Kütahya'da caddeler ve pazar yerlerine sıkı denetim

KÜTAHYA Valiliği, koronavirüs önlemleri kapsamında halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokakları demir bariyerlerle kapatarak 'sosyal mesafe' önlemleri aldı. Pazar yerlerinin giriş-çıkışları da polis ekiplerince kontrol altına alınırken, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde 15'er kişilik gruplar halinde giriş yapılmasına izin verildi.

Sokağa çıkma yasağı olmayan Kütahya'da uzmanların 'evde kal' çağrılarına çok uyulmadığı gözlendi. Kütahya Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokakları demir bariyerlerle kapatarak 'sosyal mesafe' önlemleri aldı. Emniyet müdürlüğü, personel sayısını artırarak bekçiler ve özel güvenlik görevlilerini de tedbirlere dahil etti.Ekipler ilk olarak, Cumhuriyet Caddesi ve Saman Pazarı mevkisini demir bariyerlerle kapatıp, giriş çıkışları kontrollü bir şekilde yapmaya başladı. Ayrıca semt pazarlarında giriş-çıkışı tek noktaya alan polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya geçirdikleri vatandaşları 15'er kişilik gruplar halinde alarak alışveriş yapmalarını sağladı. Emniyet Müdürlüğü, tedbirler kapsamında park ve bahçelere özel güvenlik görevlilerini görevlendirerek denetimlerini artırdı.


Kaynak: DHA

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