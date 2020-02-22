Kütahya'da bursluluk sınavlarına ilgi
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Kütahya'da bursluluk sınavlarına ilgi

Kütahya'da özel okul kayıtlarının başladığı bildirildi.

22.02.2020 20:05 | Son Güncelleme: 22.02.2020 20:05
Kütahya'da bursluluk sınavlarına ilgi

'da özel okul kayıtlarının başladığı bildirildi.


Özel okullar 'nın izni ile her yıl Ocak, Şubat ve Mart aylarında bursluluk sınavı düzenlediği belirtildi.


Kütahya Final Akademi Ortaokul ve Anadolu Lisesi Müdürü Muhammet Uygun, düzenledikleri bursluluk sınavını yoğun bir katılımla gerçekleştirdiklerini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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