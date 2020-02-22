Kütahya'da bursluluk sınavlarına ilgi

22.02.2020 20:05 | Son Güncelleme: 22.02.2020 20:05

Kütahya'da özel okul kayıtlarının başladığı bildirildi.



Özel okullar Milli Eğitim Bakanlığı'nın izni ile her yıl Ocak, Şubat ve Mart aylarında bursluluk sınavı düzenlediği belirtildi.



Kütahya Final Akademi Ortaokul ve Anadolu Lisesi Müdürü Muhammet Uygun, düzenledikleri bursluluk sınavını yoğun bir katılımla gerçekleştirdiklerini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA