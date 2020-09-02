Kütahya'da boş lahit bulundu
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Kütahya'da boş lahit bulundu

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, boş lahit bulundu.

Kütahya'da boş lahit bulundu
02.09.2020 16:45 | Son Güncelleme: 02.09.2020 16:49

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, boş lahit bulundu. Jandarma ekiplerince koruma altına alınan lahitin hangi döneme ait olduğu müze görevlileri tarafından yapılacak inceleme ile belirlenecek.

Emet ilçesinde ava çıkan İsmail Elmacı, Akpınar Mahallesi Makıfça mevkisinde lahit olduğunu fark ederek, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, lahitin çevresinde yaptıkları incelemelerde de lahit kapağı buldu.Lahitin Kütahya Müdürlüğü görevlilerince yapılacak inceleme ile hangi döneme ait olduğu belirlenecek.


Kaynak: DHA

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