Kütahya'da bomba paniği

Yaya kaldırımındaki şüpheli paket, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı



KÜTAHYA - Kütahya'da yaya kaldırımındaki şüpheli paket, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Paket boş çıktı. Olay kent merkezi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, yaya kaldırımında şüpheli bir paket gören vatandaşlar bomba şüphesiyle polisi aradı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, paket etrafına güvenlik şeridi çekip yanına kimseyi yaklaştırmadı, bulvarı da araç ve yaya trafiğine kapattı.

Kısa süre sonra gelen bomba uzmanı özel giysilerini giyerek paketin yanına yaklaştı. Bomba uzmanı paketi, fünye ile patlattı. Patlama sesi çevrede heyecan oluştururken karton paket içinde hiçbir şeyin olmadığı görüldü.

Parçalanan karton paket polis ekipleri tarafından çöpe atıldı, bulvar ise araç ve yaya trafiğine açıldı.