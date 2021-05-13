Kütahya'da bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
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Kütahya'da bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde jandarma tarafından bir şüphelinin üzerinde 1 adet Lyrıca isimli sentetik hap ve 4 gram toz esrar ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde jandarma tarafından bir şüphelinin üzerinde 1 adet Lyrıca isimli sentetik hap ve 4 gram toz esrar ele geçirildi.

Tavşanlı ilçesi Çaldibi köyünde jandarma ekiplerince B.Ç. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet Lyrıca isimli sentetik hap ve 4 gram toz esrar, şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada ise, 3 gram bonzai, 1 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanmak için hazırlanan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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