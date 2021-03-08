Kütahya'da bir şüphelinin üzerinde bonzai maddesi ele geçirildi
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Kütahya'da bir şüphelinin üzerinde bonzai maddesi ele geçirildi

08.03.2021 11:16 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:21
Kütahya'da bir şüphelinin üzerinde bonzai maddesi ele geçirildi

Kütahya'da şüphe üzerine yakalanan şahsın üzerinde bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi.

Kütahya'da şüphe üzerine yakalanan şahsın üzerinde bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi.

İl merkezi Maruf Mahallesi Ertuğrul Gazi caddesi üzerinde şüpheli bir şahsın dolaştığı gören Çarşı ve Mahalle bekçileri, şüpheli F.K.'yi Yön sokakta yakaladı. Şüphelinin yapılan üst aramasında bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli F.K, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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