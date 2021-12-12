Kütahya'da bir şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Kütahya'da bir şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da bir şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri'nce bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 13,11 gram metamfetamin ve 15 adet sentetik ecza hap ele geçirildiAsayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri'nce Dumlupınar Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, N.A.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri'nce bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 13,11 gram metamfetamin ve 15 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri'nce Dumlupınar Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, N.A. (25) isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada, 13,11 gram metamfetamin ve 15 adet sentetik ecza hap (pregabalin) ele geçirildi

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

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