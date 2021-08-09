Kütahya'da bir şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu
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Kütahya'da bir şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu

Kütahya'da bir şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan araçtaki şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan araçtaki şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Merkez Hamidiye Mahallesi'nde Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalarda, içerisinde M.K.T. (21) ve M.G. (23) isimli şahısların bulunduğu araç durduruldu. M.G. isimli şahsın yapılan üst aramasında 5.75 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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