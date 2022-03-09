Kütahya'da bir şahsın çantasında uyuşturucu bulundu - Haberler

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Kütahya'da bir şahsın çantasında uyuşturucu bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'da bir şahsın çantasında uyuşturucu bulundu

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsa ait çanta içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsa ait çanta içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Merkez Gaybiefendi Mahallesi'nde Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalarda, N.B.Y. (32) isimli şahsa ait çanta içerisinden 1.36 gram metamfetamin, 0.28 gram esrar ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, hakkında işlem yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Kütahya, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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