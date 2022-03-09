Kütahya'da bir şahsın çantasında uyuşturucu bulundu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsa ait çanta içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsa ait çanta içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Merkez Gaybiefendi Mahallesi'nde Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalarda, N.B.Y. (32) isimli şahsa ait çanta içerisinden 1.36 gram metamfetamin, 0.28 gram esrar ve 1 adet payp ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs, hakkında işlem yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KÜTAHYA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa