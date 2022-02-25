Kütahya'da bir otomobilde tarihi olduğu değerlendirilen 200 sikke ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da bir otomobilde tarihi olduğu değerlendirilen 200 sikke ele geçirildi

AA, Muharrem Cin - Güncel
 - Güncelleme:
Kütahya'da bir otomobilde tarihi olduğu değerlendirilen 200 sikke ele geçirildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, bir otomobilde tarihi olduğu değerlendirilen 200 gümüş sikke ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

ALTINTAŞ, KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, bir otomobilde tarihi olduğu değerlendirilen 200 gümüş sikke ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Altıntaş Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.Ş. ve A.Ç'nin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Zanlıların bulunduğu aracı ilçe yakınlarında durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada antik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 200 gümüş sikke ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Muharrem Cin - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Altıntaş, Kütahya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title