Kütahya'da bir köyde koronavirüs karantinası Kütahya'da bir köyde koronavirüs karantinasıKÜTAHYA Valiliği, koronavirüs önlemleri kapsamında pozitif vaka görülmesi üzerine Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyünün karantina altına alındığını açıkladı.

Kütahya'da bir köyde koronavirüs karantinası

KÜTAHYA Valiliği, koronavirüs önlemleri kapsamında pozitif vaka görülmesi üzerine Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyünün karantina altına alındığını açıkladı.

Kütahya Valiliği, Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyündeki bir vakada koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve bu nedenle karantina uygulamasının başlatıldığını açıkladı. Valilik açıklamasında, 'İlimiz Simav ilçesi, Yeşildere köyünde tespit edilen pozitif vaka nedeniyle karantina uygulanmaktadır. Lütfen, evde kalın. Bulunduğunuz şehirde, kasabada, köyde kalın. Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin' denildi. Yeşildere'de uygulanan karantina nedeniyle köye giriş çıkışların da kapatıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA