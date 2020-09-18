Kütahya'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Kütahya'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Kütahya merkeze bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kütahya'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
18.09.2020 17:33 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:37

Kütahya merkeze bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Demirciören köyünde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağının değerlendirildiği bildirilen açıklamada, "Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla Demirciören'de 14 gün karantina uygulaması başlatılmasına, buradaki tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, köy sakinlerinin ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Muharrem Cin
Muharrem Cin
AA Editörü
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