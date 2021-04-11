Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Tokul köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Tokul köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Aslanapa Kaymakamlığından yapılan açıklamada, köyde pozitif vakaların artış eğiliminde olduğu bildirildi.

Vaka artışının önüne geçmek için bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı belirtilen açıklamada, "Alınan tedbirlerin, bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 10 gün süreyle Tokul köyünde karantina uygulaması başlatılmasına, istisnalar dışında karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, karantina bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek ekipleri ile ilgili kurumlarca karşılanacağı kaydedildi.

Tokul köyüne giden Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, Vefa Sosyal Destek Grubu ve köyün giriş çıkışlarında önlem alan jandarma ekiplerinin çalışmalarını inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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