Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

19.03.2021 22:13 | Son Güncelleme: 19.03.2021 22:17
Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Düşecek köyünde pozitif vakaların artış eğiliminde olduğu bildirildi.

Bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı belirtilen açıklamada, "Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 10 gün süreyle karantina uygulaması başlatılmasına, istisnalar dışındaki karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, karantina bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek ekipleri ile ilgili kurumlarca karşılanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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