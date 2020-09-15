Kütahya'da bir köy karantinaya alındı Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, bir köyün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, bir köyün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Altıntaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Gökçeler köyünde çok sayıda kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Karantinaya alınan köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Destek Birimi tarafından karşılanacağı aktarılan açıklamada, "Gökçeler köyünde Kovid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşmanın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla köye giriş ve çıkışların 14 gün süreyle yasaklanması kararı alınmıştır." denildi

Kaynak: AA