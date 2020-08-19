Kütahya'da bir köy karantinaya alındı
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Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, bir köyün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

19.08.2020 03:01 | Son Güncelleme: 19.08.2020 03:12

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, bir köyün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Hisarcık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Hamam köyünde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Karantinaya alınan köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının, Hisarcık Vefa Destek Birimi tarafından karşılanacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hamam köyünde Kovid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşmanın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatılması kararı alınmıştır."

Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyü de Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.

Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

Kaynak: AA

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