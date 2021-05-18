Kütahya'da bir köy daha karantinaya alındı
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Kütahya'da bir köy daha karantinaya alındı

Kütahya'da bir köy daha karantinaya alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Işıklar köyünde, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Işıklar köyünde, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Altıntaş Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla köyde 10 günlüğüne karantina başlatıldığı belirtildi.

Işıklar köyünde yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ve ilgili kurumlar tarafından karşılanacağı bildirildi.

Bu arada, karantina kararının ardından köyün girişlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kontrol noktası oluşturdu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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