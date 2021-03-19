Kütahya'da bir köy daha karantina altına alındı

Kütahya'nın Emet ilçesinde korona virüs vakaları nedeniyle Düşecek köyü karantinaya alındı.

Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Pozitif vakaların artması dolayısıyla Emet ilçemize bağlı Düşecek köyü 19 Mart itibarıyla karantina altına alındı. Yaşanan salgını önlemek ve vatandaşın sağlığını korumak amacıyla alınan tedbirler kapsamında karantina 10 gün sürecektir. Karantina altına alınan Düşecek köyündeki vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacaktır. İlçe genelinde ve köylerimizde Korona virüs tedbirlerine eksiksiz uymanız sizlerden isteğimizdir" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı