Kütahya'da bir kişi evinin bahçesinde öldürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da bir kişi evinin bahçesinde öldürüldü

AA / Serdar Yiğit - Haberler | Güncel
Kütahya'da bir kişi evinin bahçesinde öldürüldü

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir kişi, başına sert cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir kişi, başına sert cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Yalçın Sargın'ın (37), evinin bahçesinde hareketsiz yattığının bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, Sargın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede, Sargın'ın başına sert bir cisimle vurulduğu belirlendi.

Sargın'ın cesedi, incelemelerin ardından İlçe Hastanesi Morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA / Serdar Yiğit - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Bensu Soral Eser Yenenler
Spor Domagoj Vida Şenol Güneş Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kütahya'da bir kişi evinin bahçesinde öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 22:12:55. #1.17#