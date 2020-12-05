Kütahya'da bir kişi av tüfeğiyle öldürüldü

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, bir kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, bir kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Hürriyet Mahallesi'nde, aralarında daha önce husumet bulunan O.E. ile Hasan Hüseyin Sarı arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.E, yanındaki av tüfeğiyle Sarı'ya ateş ederek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi&ne kaldırılan Sarı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, O.E'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin