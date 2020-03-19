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İtfaiye, Kütahya, Güncel

Kütahya'da bir dairede çıkan yangında mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Kütahya'da bir apartman dairesinde çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı.

19.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:17
Kütahya'da bir dairede çıkan yangında mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Kütahya'da bir apartman dairesinde çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı.

Dumlupınar Mahallesi Atlas Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangın çıkan dairedeki Sema Kocadağ ve 4 çocuğunu polis ve vatandaşların yardımıyla tahliye etti.

Üst kattaki dairede yoğun dumandan mahsur kalan yaşlı kişi ile bir kadın da itfaiye merdiveniyle indirildi.

Sağlık ekiplerince ambulansa alınarak müdahale edilen 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Yangının, söz konusu evin yatak odasında şarja takılan telefondan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA

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