Kütahya'da bir belde Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Kütahya'da bir belde Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

25.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:46
Kütahya'da bir belde Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Naşa beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Naşa beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Simav Kaymakamlığından yapılan açıklamada, beldede Kovid-19 pozitif vakalarının artış eğiliminde olduğu bildirildi.

Bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı belirtilen açıklamada, "Bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 10 gün süreyle karantina uygulaması başlatılmıştır. Karantina süresi içinde acil durumlar dışında beldeye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Beldedeki kahvehane, bakkal, tekstil atölyesi, okul, cami ve özel sektör işletmelerinin de 10 gün süreyle kapalı olmasına karar verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, belde sakinlerinin ihtiyaçlarının belediye ekiplerince ve muhtarlıklarca karşılanacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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