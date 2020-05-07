Kütahya'da bir belde karantinaya alındı
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Kütahya'da bir belde karantinaya alındı

Kütahya'da bir belde karantinaya alındı
07.05.2020 22:06 | Son Güncelleme: 07.05.2020 22:06

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz Beldesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz Beldesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gediz Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, tedbirler kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Eskigediz Beldesi'nde tespit edilen vakalar nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı için karantina uygulamasının başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Beldeye giriş çıkışların, kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında ikinci bir emre kadar yasaklanmasına, pozitif sonuçlu tespit edilen ve bu kişilere temaslı kişilerin ev karantina süreçlerinin devam etmesine, Eskigediz Aile Sağlığı Merkezinde çalışan personelin gerekli önlemleri alarak görevlerine devam etmesine, beldede ikamet eden vatandaşlarca Vefa Sosyal Destek Birimine bildirilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca karşılanmasına ve alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi."

Öte yandan jandarma ve sağlık ekipleri de karantinaya alınan beldenin giriş ve çıkışında önlem aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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